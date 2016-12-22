"Укрэнерго" представило новый бренд компании и видение развития энергетики

Презентация состоялась в рамках открытой лекции в.и.о. директора ГП «НЭК «Укрэнерго» Всеволода Ковальчука “Smart energy to / for everyone”, которая прошла в НТУУ «КПИ» им. И.Сикорского.

Во время общения со студентами ведущего технического ВУЗа страны руководитель "Укрэнерго" обратил внимание на глобальные изменения в энергетике и управлении энергосистемой, которые открывают перед нами новые возможности и ставят новые задачи.

«Глобальная энергетика трансформируется в направлении «озеленения», то есть производства электричества из чистых возобновляемых источников – воды, Солнца, ветра, биомассы. Украина не стоит в стороне этих процессов. Растущая доля возобновляемых источников энергии (таких как ветер и солнце) с учетом особенностей работы таких электростанций, выводит на новый уровень вопросы надежности работы сетей, а также управления энергетическим балансом, изменяя привычную парадигму управления энергосистемой», - отметил глава "Укрэнерго".

"Решать задачи мы планируем путем реализации концепции «умных сетей» Smart Grid, которую будем внедрять уже с 2018 года. В недалеком будущем диспетчер энергосистемы сможет управлять потоками, распределяя электроэнергию от и до каждого отдельно взятого электрического устройства. Это полностью новая архитектура энергосистемы, основанная на управлении спросом (demand response on). Должны научиться балансировать систему, в которой на долю возобновляемой энергии приходится 20% выработки электроэнергии и больше, - подчеркнул. Ковальчук, - Это является вектором развития европейской энергетики на последующие годы".

Внедрение новых технологий требует нового мышления, мобилизации тысяч лучших специалистов, фундаментальной перестройки всей ИТ-инфраструктуры и значительных инвестиций.

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«Мы десятилетиями лишь передавали электроэнергию от генерации до потребителя, были исключительно инженерами, которые имеют дело с металлом, железом и, конечно, диспетчеризировали систему. Но мир изменился, изменились задачи, изменились технологии, даже время летит быстрее. Мы не только будем передавать электроэнергию в необходимом количестве до ее потребителя, но и, создавать условия покупателю для его развития. И нам не важно, этот потребитель – человек или компания – отметил Ковальчук - Мы планируем дать возможность каждому самостоятельно выбирать время и объемы потребления, экономить и зарабатывать. А следовательно – мы создаем возможности для развития всей страны через интеллект и ноу-хау. Это - новая философия Укрэнерго, которое отражает наш новый слоган: “ITellectual energy” (ІТелектуальная энергия).

Будущее - не за нефтью, не за газом и не за углем. Будущее - лишь за чистой электроэнергией и «умными» технологиями ее использования. Именно это символизирует новый логотип "Укрэнерго".

«Буква U на нашем новом логотипе - это символ национальной энергетической системы, листочек в виде буквы Е – глобальное направление развития энергетики, эволюция. Мы понимаем и двигаемся в направлении экологической энергии. Более того, с каждым годом этот листочек будет становиться все «зеленее» - подчеркнул руководитель Укрэнерго. - Вместе будем строить компанию и энергосистему, фундаментом которой является интеллект, IT, инновации и мировой опыт».