"Укрэнерго" собралось привлекать студентов к будущим проектам компании

Стартует программа с ведущего технического высшего учебного заведения нашего государства - Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского". Соответствующий Меморандум о сотрудничестве между университетом и системным оператором торжественно подписали ректор НТУУ "КПИ им. И.Сикорского" Михаил Згуровский и т.в.а. директора ГП "НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук во время открытой лекции последнего, что была посвящена глобальным изменениям в электроэнергетике, а также презентации нового бренда, видения и философии Укрэнерго и нашего видения будущего украинской энергосистемы.

"Новые идеи требуют новых знаний, свежего мышления, нестандартного взгляда. Движущей силой перемен во многих сферах традиционно было студенчество – отметил во время подписания Меморандума Всеволод Ковальчук. - Сегодня мы начинаем новый проект и новую страницу в истории Укрэнерго и Киевского политехнического института – "енергоосвітній мост", призванный мотивировать молодое поколение, обеспечить энергетику перспективными квалифицированными кадрами и взаємоінтегрувати научную и практическую энергетику. Я благодарен ректору Михаилу Згуровскому за то, что он поддержал наши инициативы".

"Наш университет является давней кузницей кадров для Укрэнерго и энергетики в целом. Немало студентов строили и развивали Объединенную энергосистему Украины в прошлом, обеспечивающих ее надежное функционирование сейчас, и, уверен, будут успешно делать это в будущем. Очень рад, что мы выводим сотрудничество с Укрэнерго на новый, современный и качественный уровень, как это делают в ведущих странах мира", - отметил ректор НТУУ "КПИ им. И.Сикорского" Михаил Згуровский.

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Меморандум предусматривает сотрудничество по различным направлениям. Отныне специалисты Укрэнерго будут принимать непосредственное участие в формировании профессиональных компетенций и актуализации образовательных программ, связанных с электроэнергетической отраслью в соответствии с новыми задачами, которые стоят перед нами. Мы планируем создание мотивационной платформы, а именно конкурсных и стипендиальных программ для студентов Киевского политехнического института, разработку и внедрение дистанционных электронных курсов по основам электроэнергетики для нужд Укрэнерго, создание интерактивных курсов по энергоменеджменту и функционирования энергорынка для консультирования и обмена опытом, в том числе, с европейскими специалистами. Лучшие студенты будут участвовать в разработке концептуальных подходов к воплощению технологий "умных сетей" (Smart Grid) в ОЭС Украины, проведении анализа условий и создание платформы для реализации системы управления спросом электроэнергии (on demand response).

Запланирована организация ряда образовательных и просветительских мероприятий (семинаров, тренингов, лекций, конференций и пр.) по развитию энергетики, электрических сетей, а также создание площадки для поиска, обработки и реализации интересных и перспективных проектов с участием студентов и преподавательского состава Киевского политехнического института.

"Будем вместе развивать новый "Инкубатор идей" (Ukrenergo laboratories) и объединим вокруг нас лучшие "умы". Я убежден, что в День энергетика я должен стоять именно здесь, рядом с вами и с вами говорить о будущем, – сказал Всеволод Ковальчук, обращаясь к молодежи, - Вы нам нужны! Талантливые, успешные и творческие – драйверы изменений в энергетике страны".