Минэнергоугля намерено повысить цену на добытый госшахтами уголь

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик сообщил о намерении министерства увеличить цену, по которой государственные угледобывающие предприятия реализуют свою угольную продукцию. Такое заявление он сделал во время итоговой за 2016 год пресс-конференции.

"Цена на уголь (добытый госшахтами – УНИАН) будет поднята", - сказал министр, добавив, что на сегодня он не может озвучить новую цену на уголь, поскольку это "коммерческий и очень чувствительный вопрос".

Также Насалик отметил, что направление дальнейшего развития государственных угледобывающих предприятий будет нацелено на увеличение добычи угля и увеличение материально-технического обеспечения.

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Как сообщал УНИАН, в начале августа 2016 года Насалик сообщил, что цена реализации угля, который добывается на государственных шахтах, была поднята с 1 августа 2016 года до 1370 с 1200 гривень за тонну.

В июне вице-президент Всеукраинской энергетической ассамблеи Юрий Саква сообщил, что средняя себестоимость угля на украинских государственных шахтах составляет около 2000 гривень/тонна, а шахтеры продают его по 1200 гривень/тонна, таким образом, у госшахт растут долги по зарплате и за купленные товары или услуги, например, за ту же электроэнергию.

О том, что цена реализации угля не покрывает себестоимость угольной продукции, также сообщалось в отчете Антимонопольного комитета, который был опубликован в начале июня 2016 года.