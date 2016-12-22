В 2016 году Укргидроэнерго уплатило почти два миллиарда налогов

За 11 месяцев 2016 года предприятие уплатило в бюджеты разных уровней почти втрое больше налогов, чем в прошлом году - 1,9 млрд. грн. А Каневская гидроэлектростанция - 36,6 млн. грн. С чего почти 18 млн грн напрямую или в виде субвенций вернулись в областной, местный и поселковые бюджеты. В областные бюджеты направляют 50% налога за пользование водными ресурсами. Плата за землю, налог на недвижимое имущество идут в местный бюджет. Также возвращается в областной и местный бюджеты 75% налога на доходы физических лиц, которые работают на станции.

Кроме этого, Игорь Сирота отметил, что наивысшей ценностью для Укргидроэнерго является сохранение природы и устойчивое развитие общества.

Руководитель госпредприятия рассказал, что при поддержке международных финансовых институтов, таких как Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк проводят масштабную реабилитацию украинских ГЭС. Уже модернизировали более половину гидроагрегатов. В частности внедрили новую систему управления, которая предупреждает возникновение аварийных ситуаций.

В настоящее время международные финансовые структуры рассматривают возможность финансирования проектов Каневской ГАЭС, Каховской ГЭС-2, каскада Днестровских ГЭС.