Суд Литвы обязал "Газпром" выплатить штраф в 35,6 миллионов евро

Об этом сообщает Дождь со ссылкой на BNS.

Главный административной суд Литвы оставил в силе решение Совета по конкуренции, принятое в октябре 2014 года.

Читайте такжеСтокгольмский арбитраж отклонил иск Литвы к "Газпрому", поданный в 2012 году

Это обязывает «Газпром» выплатить штраф 35,651 миллиона евро.

Ранее УНИАН сообщал, что региональный административный суд Вильнюса подтвердил решение нижестоящей инстанции о том, что «Газпром» должен выплатить штраф в размере €35,7 млн за ограничение конкуренции на рынке Литвы.

Штраф на компанию был наложен в июне 2014 года за отказ обсудить с литовской компанией Lietuvos Energija виртуальный обмен газом.