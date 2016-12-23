Суд Литвы обязал "Газпром" выплатить штраф в 35,6 миллионов евро

04:03, 23 декабря 2016
Энергетика
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Главный административной суд Литвы отклонил апелляцию «Газпрома» на решение Совета по конкуренции, который обязал российскую компанию выплатить штраф в 35,6 миллиона евро за отказ подписать договор об обмене в газом с Lietuvos energija gamyba.

Фото УНИАН

Об этом сообщает Дождь со ссылкой на BNS. 

Главный административной суд Литвы оставил в силе решение Совета по конкуренции, принятое в октябре 2014 года.

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Это обязывает «Газпром» выплатить штраф 35,651 миллиона евро.

Ранее УНИАН сообщал, что региональный административный суд Вильнюса подтвердил решение нижестоящей инстанции о том, что «Газпром» должен выплатить штраф в размере €35,7 млн за ограничение конкуренции на рынке Литвы.

Штраф на компанию был наложен в июне 2014 года за отказ обсудить с литовской компанией Lietuvos Energija виртуальный обмен газом.

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Теги: #Газпром#Литва