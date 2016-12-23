На ЮУАЭС завершены строительно-монтажные работы по созданию локального пульта физической защиты энергоблоков №1 и №2

Как отмечает пресс-служба ГП "НАЭК "Энергоатом", в помещении установлено необходимое оборудование, организованы рабочие места персонала службы физзащиты.

Сообщается, что работы выполнены за счет средств "Энергоатома", а также в рамках международной помощи, в частности "Меморандума о предоставлении технической помощи США в перевооружении энергоблоков №1 и №2 ЮУАЭС".

Наряду с этим продолжается оснащение зон ограничения доступа первого и второго энергоблоков. Самым сложным в этом процессе является работы по прокладке кабельных трасс. Их будет проведено во время планово-предупредительных ремонтов 2016-2017 годов.

Во время торжественного открытия помещения локального пульта физзащиты генеральный директор ОП ЮУАЭС Владимир Лисниченко отметил: "Сегодня мы выполнили еще одно очень важное задание по усовершенствованию системы физической защиты АЭС. Следует отметить, что ее модернизация реализуется повышенными темпами. Приятно констатировать, что доброй традицией стало под конец года сдавать очередной объект физзащиты. Еще символичнее, что в этом году мы сдаем его в день нашего профессионального праздника. Надеюсь, в дальнейшем эта традиция будет продолжена вплоть до полного завершения проекта".

Как известно, в августе текущего года принято решение об установлении для Николаевской области "желтого (вероятная угроза)" уровня террористической угрозы. В этих условиях руководство обособленного подразделения приняло ряд дополнительных организационных и технических мероприятий по усилению физической защиты, охраны и обороны объекта - установлено и введено в эксплуатацию современные комплексы инженерно-технических средств системы физзащиты, на которые возложена задача по выявлению нарушителей и их задержания.