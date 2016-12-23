На энергоблоке №3 РАЭС продолжается модернизация оборудования систем контроля и управления

В рамках реализации Комплексной сводной программы повышения безопасности АЭС Украины на энергоблоке №3 выполняется модернизация системы нормальной эксплуатации важной для безопасности турбинного отделения (СНЕ ВБ ТВ), системы контроля механических величин турбины (СКМВТ), системы автоматического регулирования и дистанционного управления (САРтаДК), внедрение оборудования технологической защиты, блокировки и сигнализации (ТЗБтаС).

Модернизация оборудования системы контроля управления СНЕ ВБ ТВ выполняется за счет кредитных средств ЕБРР/Евроатом. Производителем и поставщиком оборудования является ПАО "НПП "Радий" (н. Кропивницкий) - победитель открытых международных торгов с принципами и правилами закупок ЕБРР. Проектно-сметная документация разработана Харьковским научно-исследовательским и проектно-конструкторским институтом "Энергопроект". Монтажные и пусконаладочные работы выполняются специалистами ООО "Кузнецовское наладочно-монтажное предприятие "Электроюжмонтаж" (г. Вараш).

Основной целью модернизации является повышение показателей надежности, работоспособности и безотказности, а также создание условий, которые будут препятствовать нарушениям нормальной эксплуатации энергоблока №3. Модернизация оборудования приведет к соответствию СКУ СНЕ ВБ ТВ и ее элементов действующих в Украине норм, правил и стандартов ядерной и радиационной безопасности, а применение новых технических средств, надежной элементной базы и схемотехнических, системотехнических и конструктивных решений исключит невыполнение и ошибочное выполнение функций, важных для безопасности. Модернизация предусматривает: совершенствование интерфейса "человек-машина"; внедрение непрерывной диагностики контроля исправности программно-технических средств сбора, обработки и хранения информации о состоянии оборудования; сокращение кабельных линий связи за счет передачи информационных и управляющих сигналов цифровыми (оптическим) линиям связи. Применение двохкомплектної подсистемы технологических защит турбогенератора (ТГ) и тпн (ТПН) обеспечит резервирование, повышение надежности, работоспособности и безотказность оборудования. Позже запланировано выполнить подобную замену оборудования на полномасштабном тренажере для приведение ПМТ-1000 к реальному состоянию энергоблока-прототипа №3 РАЭС.

Сегодня на энергоблоке №3 выполняется комплекс строительных, монтажных и пусконаладочных работ. Полностью завершены работы по демонтажу около 200 шкафов УКТС ТВ и 200 сборников електророзподільчих типа РТЗО ("распределитель токовой закрытый одностороннего обслуживания"). Также выполнен демонтаж панели нормуючих преобразователей и питания контрольно-измерительных приборов и автоматики ТВ. В общем, в рамках модернизации СКУ СНЕ ВБ ТВ демонтировано более 300 км кабельной продукции.

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После демонтажа оборудования и выполнения необходимых строительных работ с установкой закладных деталей завершен монтаж 47 шкафов программно-технического комплекса системы нормальной эксплуатации ТВ, 109 шкафов електророзподільчих типа ШЕР, технических средств со склада СКМВТ ТГ-5, ТПН-1,2 (5 штук), инструментальных рабочих станций, кабельных линий связи и начата наладка указанного оборудования. Всего проведено ротацию около 350 шкафов.

На блочном щите управления БЩК-3 практически выполнена запланированная замена фасадов панелей и пультов управления турбинного отделения. Проводится наладка модернизированного оборудования.

В рамках модернизации СКУ СНЕ ВБ ТВ в машинном зале турбинного отделения энергоблока №3 замене подлежит около 1200 контрольно-измерительных приборов, 100 показуючих приборов, 30 исполнительных механизмов типа МЭО, 200 соединительных коробок, 300 блоков электрических зажимов, 322 километров кабельной продукции и другого оборудования.

По словам заместителя начальника цеха тепловой автоматики и измерений РАЭС Виталия Корольчука, несмотря на большой объем плановых работ по модернизации оборудования, все работы выполняются согласно графику планово-предупредительного ремонта. Завершение этих работ даст возможность безопасно эксплуатировать оборудование энергоблока №3 в сверхпроектный период.