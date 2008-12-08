Мировые цены на нефть упали до 40 долл./барр.

Котировки фьючерсов на нефть в пятницу завершили нью-йоркскую сессию около самого низкого уровня за четыре года, после того как резкое сокращение числа рабочих мест в США усилило опасения относительно последствий рецессии для спроса на нефть, передает ПРАЙМ-ТАСС.

По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки январских фьючерсов на легкую малосернистую нефть снизились на 2,86 доллара, или на 6,6%, до 40,81 доллара за баррель.

Котировки январских фьючерсов на нефть марки Brent в Лондоне на ICE упали на 2,54 доллара, или на 6%, до 39,74 доллара за баррель.

Цены на нефть приблизились на расстояние в 25 центов к самому низкому уровню за четыре года на фоне признаков усиления рецессии в США. В пятницу Министерство труда США сообщило о том, что число рабочих мест вне сельского хозяйства в ноябре сократилось на 533 000, что стало самым значительным сокращением с декабря 1974 года.

Данные по рынку труда спровоцировали резкие падения цен на рынках акций и сырьевых товаров, грозя уронить цены на нефть ниже психологически важной отметки 40 долларов за баррель. Тем не менее, акциям удалось подорожать, что помогло остановить падение котировок нефтяных фьючерсов.

В конце дня индекс Dow Jones Industrial Average находится на позитивной территории, но настрой участников нефтяного рынка оставался мрачным. Внимание трейдеров было сфокусировано на ухудшении экономических условий, которое, как ожидается, приведет к падению спроса на нефть в следующем году.

Ожидается, что Организация стран-экспортеров нефти на своем заседании 17 декабря сократит нефтедобычу. Тем не менее, учитывая неуклонное ухудшения экономической ситуации, остается неясным будет ли сокращение нефтедобычи соответствовать снижению спроса на нефть, которого ожидает рынок. Кроме того, члены ОПЕК не полностью осуществили сокращение нефтедобычи, о котором было объявлено в октябре, что ослабит влияние второго сокращения.

Котировки январских фьючерсов на бензин RBOB по итогам торгов снизились на 6,83 цента, или на 7%, до 90,12 цента за галлон. Январские фьючерсы на топочный мазут упали в цене на 8,26 цента, или на 5,5%, до 1,4265 доллара за галлон.