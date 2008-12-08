Ливия интересуется итальянской Eni

Ливийский энергетический фонд (Libyan Energy Fund) проявляет интерес к покупке пакета акций крупнейшей итальянской нефтяной компании Eni SpA, заявило правительство Италии, сообщает k2kapital cо ссылкой на Bloomberg.

"Правительство Ливии уведомило правительство Италии об интересе к приобретению доли в Eni, - говорится в заявлении итальянского правительства. - Ливия заявила, что не будет вмешиваться в управление компанией".

Министерство финансов Италии контролирует около 30% Eni. Ливия может купить 10% компании за 9 млрд. евро, заявил ливийский посол в Италии Хафед Каддур (Hafed Gaddur). Eni заявила, что "поставит рынок в известность о составе своих акционеров в соответствии с требованиями регуляторов".

Богтые нефтью государства проявляют все больше интереса к европейским компаниям после падения цен акций в результате финансового кризиса. Европейские лидеры, включая президента Франции Николя Саркози (Nicolas Sarkozy) и премьер-министра Италии Сильвио Берлускони (Silvio Berlusconi), полагают, что нефтяные страны могут использовать падение цен и попытаться купить доли в европейских компаниях.

В Италии ливийские суверенные фонды с октября ведут переговоры об инвестициях в Telecom Italia SpA. Инвесторы из Ливии в октябре увеличили свою долю в UniCredit SpA как минимум до 4,9% и стали вторым крупнейшим акционером этого банка.

Италия является крупнейшим торговым партнером Ливии, своей бывшей колонии в Северной Африке.