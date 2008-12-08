Директорат “Днепроблэнерго” расширен

Наблюдательный совет ОАО "Днепроблэнерго" увеличил число членов дирекции компании до 9 человек и назначил на должность члена дирекции - заместителя генерального директора по планированию финансово-экономической деятельности Елену АНГЕЛОВУ.

По информации пресс-службы компании, до 20 ноября Е.АНГЕЛОВА занимала должность члена правления-заместителя председателя правления по финансам Запорожского ферросплавного завода (ОАО "ЗФЗ") и была уволена председателем правления ЗФЗ с формулировкой "по собственному желанию" .

Теперь дирекция "Днепроблэнерго" состоит из 9 лиц: Андрей МАРТЫНЮК (генеральный директор) и члены дирекции - Иван БОРИСЕНКО, Сергей БЕРЕЗОВСКИЙ, Ирина ГУДЗУЛА, Иван ДОНЕЦ, Владимир ОЖЕНКО, Сергей ЕФИМОВ, Александр ЗАЙЦЕВ и Е.АНГЕЛОВА.

Генеральный директор компании с сенитября т.г. - Андрей МАРТЫНЮК.

Справка УНИАН. ОАО «ЭК «Днепрооблэнерго» – крупнейшая энергоснабжающая компания Украины, передает по своим сетям и поставляет потребителям до 27% всей электроэнергии в стране. Компания обслуживает территорию площадью почти 32 тыс. кв. км. Длина воздушных линий электропередачи – 58 тыс. км, кабельных линий – 5,5 тыс. км. На балансе компании – 328 подстанций 35-150 кВ и более 15 тыс. силовых трансформаторов.

Компания обеспечивает электроэнергией почти 24 тыс. предприятий, учреждений и организаций и 1,5 млн. бытовых абонентов.

По данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка, 75% акций ОАО "Днепроблэнерго" принадлежат государству и находятся в управлении Национальной акционерной компании "Энергетическая компания Украины", 15,9% - компании Larva Investments Limited (Кипр).