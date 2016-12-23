Начнем подачу газа в Крым: Путин заявил, что оккупированный полуостров подключили к газопроводам РФ

Президент РФ Владимир Путин заявил о присоединении ГТС оккупированного Крыма к магистральным газопроводам России.

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Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Путин сказал на пресс-конференции в Москве.

«Одна из проблем Крыма – это энергоснабжение. Хочу вас проинформировать, что «Черноморнефтегаз» закончил работу по присоединению крымской ГТС к магистральным газопроводам РФ», - сказал Путин.

Он заявил, что в ближайшие 2-3 дня будет объявлено о начале подачи российского газа в Крым. По его словам, Крым на пике нагрузок потребляет 1200-1300 мегаватт, 800 мегаватт поставлялось из континентальной Украины, а сегодня собственная генерация 1000-1100 мегаватт и добавили передвижные электростанции, что в сумме дает 1300 мегаватт.

При этом Путин заявил, что после «прихода газа» из РФ начнется строительство двух электростанций мощностью 250 мегаватт.

По его словам, это даст задел для развития экономики Крыма. "Надеюсь, мы в ближайшее время порадуем жителей Крыма", - сказал он.