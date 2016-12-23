Украина построит новый газопровод в Геническ за 240 миллионов гривень

Кабинет министров Украины планирует профинансировать строительство газопровода в Генический район Херсонской области и город Геническ в объеме 220-240 млн грн, сообщил в ходе выступления в парламенте вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион.

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«Было принято решение по обустройству дополнительного ввода из города Нова Аскания в Геническ с присоединением двух населенных пунктов. Выделен финансовый ресурс на уровне областного совета, выполняется разработка проектно-сметной документации, - сказал Кистион. - Ориентировочная стоимость газопровода 220-240 млн грн, и он будет построен на протяжении 2017 года».

Присутствовавший в ходе выступления премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что ранее объем работ оценивался в 1,4 млрд грн. «Если мы что-то можем сделать за 220-240 млн, я никому не дам украсть на этом миллиард», - сказал глава правительства.

Как сообщал УНИАН, город Геническ (Херсонская обл.) с начала оккупации Россией Автономной Республики Крым обеспечивается газом исключительно из месторождения Стрелковое, расположенного в Херсонской области возле Арабатской стрелки. Вместе с тем, существующая схема подачи топлива является ненадежной. В этой связи, российские СМИ не единожды сообщали о том, что именно Россия снабжает украинский Геническ газом, якобы по просьбе жителей города. Городские и районные власти регулярно опровергают эти сообщения.