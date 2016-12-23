Ривненская АЭС отключила от сети первый энергоблок для проведения планового ремонта

Ривненская АЭС, которая входит в структуру Национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом», отключила от сети энергоблок №1 для проведения среднего планово-предупредительного ремонта. Об этом сообщает пресс-служба «Энергоатома».

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«23 декабря 2016 года в 15:01 энергоблок №1 Ривненской АЭС (ВВЭР-440) отключен от энергосети для проведения среднего планово-предупредительного ремонта в соответствии с согласованной заявкой и графиком ремонтов действующих энергоблоков АЭС Украины. Ремонт рассчитан на 45 календарных дней», - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время ремонта будут проводиться регламентные работы на основном оборудовании, а также ряд сверхрегламентных работ по реконструкции и модернизации, направленных на повышение безопасности.

Согласно сообщению, по состоянию на 23 декабря в работе находятся два энергоблока Ривненской АЭС с суммарной нагрузкой 1420 МВт.

«Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм», - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. Ривненская атомная электростанция (РАЭС) расположена на северо-западе Ривненской области в городе Вараш. На РАЭС эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2 835 МВт: блок №1 (ВВЭР-440) мощностью 420 тыс. кВт с 1980 года, блок №2 (ВВЭР-440) мощностью 415 тыс. кВт с 1981 года, блок №3 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 1986 года, блок №4 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 2004 года.