Россия сократила экспорт нефти в дальнее зарубежье

Россия в январе-октябре 2008 года сократила экспорт сырой нефти в дальнее зарубежье по сравнению с январем-октябрем прошлого года на 8,1% - до 170,16 миллиона тонн (на сумму 128,3 миллиарда долларов), сообщает РИА Новости данные Федеральной таможенной службы России.

Поставки в страны дальнего зарубежья автомобильного бензина сократились на 43,8% - до 2,28 миллиона тонн (на сумму 1,96 миллиарда долларов), дизельного топлива - на 6,4%, до 27,3 миллиона тонн (26,87 миллиарда долларов).

Экспорт автомобильного бензина в страны СНГ, напротив, вырос на 33,3% - до 1,55 миллиона тонн (на 974 миллиона долларов). Поставки дизельного топлива увеличились в два раза и составили 2,5 миллиона тонн (на 2,2 миллиарда долларов).