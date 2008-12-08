Выручка российских экспортеров нефти выросла на 51%

Выручка российских экспортеров нефти в январе-октябре 2008 года выросла на 51% до 136.7 млрд долл. с 90.422 млрд долл. за аналогичный период прошлого года, сообщает "AK&M".

Поставки нефти сократились на 7.4% до 184.543 млн т со 199.383 млн т.

Объем поставок нефти в дальнее зарубежье составил 170.163 млн т (за январь-август 2007 года - 184.987 млн т), экспортная выручка - 128.258 млрд долл. (85.047 млрд долл.); в страны СНГ - 14.38 млн т, в денежном выражении - 8.443 млрд долл.

Выручка российских экспортеров нефтепродуктов в январе-августе 2008 года выросла на 70% до 70.153 млрд долл. с 41.024 млрд долл. годом ранее. Объем экспортных поставок нефтепродуктов составил 96.183 млн т, что на 4% больше, чем по итогам января-октября предыдущего года - 92.559 млн т.