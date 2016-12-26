В украинских хранилищах осталось почти 12,3 миллиарда кубов газа

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) с 16 по 24 декабря сократились на 3,4%, или на 436 миллионов кубометров, - до 12,291 миллиарда кубометров с 12,727 миллиарда кубометров.

Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины госкомпании "Укртрансгаз".

По данным компании, 24 декабря из хранилищ было отобрано 47,4 миллиона кубометров газа.

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Как сообщал УНИАН, в сентябре правительство утвердило график подготовки Украины к отопительному сезону, а также определило объемы запасов топлива для обеспечения потребителей теплом и электроэнергией. В частности, запасы газа в подземных хранилищах должны составить не менее 17 миллиардов кубометров. При этом, по оценкам НАК "Нафтогаз Украины", запас газа в 14,5 миллиарда кубометров является достаточным для прохождения отопительного сезона.

16 октября Украина прекратила закачку газа в подземные хранилища и начала его отбор.