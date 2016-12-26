Ирак продолжает наращивать экспорт нефти

Ирак, второй по величине добычи производитель ОПЕК, в ноябре нарастил среднесуточный объем экспорта нефти на 2,66% по сравнению с октябрем — до 3,47 миллиона баррелей в день, сообщает Прайм со ссылкой на данные иракской госкомпании State Oil Marketing Organization (SOMO).

Отмечается, что по итогам октября среднесуточный объем поставок нефти из Ирака составлял 3,383 миллиона баррелей.

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"Всего в ноябре Ирак экспортировал 104,1 миллиона баррелей нефти (снижение на 0,76% по сравнению с октябрем). Весь объем нефти был экспортирован с месторождений Басра и Киркук. Ноябрьский объем экспорта с месторождения Басра сократился по сравнению с октябрем на 0,38% и составил 102,2 миллиона баррелей, с месторождения Киркук экспорт упал на 17,4%, до 1,9 миллиона баррелей", - говорится в сообщении.

Доходы Ирака от экспорта нефти за отчетный период составили 4,216 миллиарда долларов при средней цене в 40,5 доллара за баррель. В октябре эти доходы составляли 4,426 миллиарда долларов.

В настоящее время Ирак, который занимает пятое место в мире по величине запасов нефти, восстанавливает свою энергетику после десятилетий войн и экономических санкций.