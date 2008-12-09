Нефть стабильна ниже 44 долл. за барр.

Нефть стабильна недалеко от 44 долл. во вторник после того, как переломила шестидневную понижательную тенденцию в понедельник благодаря росту фондовых рынков и известиям о сокращении поставок из Саудовской Аравии, передает Рейтер.

Рынок также ждет саммита ОПЕК, который состоится 17 декабря, и на котором, как ожидается, будет принято решение об очередном сокращении добычи с целью поддержать цены, достигшие на прошлой неделе четырехлетнего минимума.

К 8.00 МСК январские фьючерсы на американскую легкую нефть выросли на 0,18 долл. до 43,89 долл. за баррель.

Фьючерсы на нефть сорта Brent прибавили 0,02 долл. до 43,44 долл. за баррель.

"Появился некоторый покупательский интерес благодаря позитивным новостям из США - и это ралли облегчения, - сказал Марк Перван из ANZ Bank. - Но оно может быть краткосрочным, так как нас ждут новые негативные экономические данные, которые, вероятно, опустят цены".

Старания Вашингтона завершить разработку плана спасения проблемной американской автоиндустрии немного утешили инвесторов и поддержали мировые фондовые и сырьевые рынки.

Японский индекс Nikkei вырос на 0,5 процента на ранних торгах во вторник, вслед за Уолл-стрит.

Цены также поддерживают надежды на новое соглашение о сокращении объемов добычи ОПЕК, которое вероятно будет принято на саммите картеля.

ОПЕК уже решила снизить производство приблизительно на 2 миллиона баррелей в сутки, чтобы удержать цены от снижения, и ее члены требуют нового сокращения на заседании в Алжире.