Украина и ЕС ищут доноров для модернизации ГТС
Конференция намечена на март
Украина и Европейский Союз планируют провести конференцию доноров для модернизации украинской газотранспортной сети в марте.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщил сегодня украинским журналистам вице-премьер-министр по вопросам европейской и международной интеграции Григорий НЕМЫРЯ.
«Мы готовим проведение уже в конце марта конференции инвесторов для модернизации газотранспортной сети Украины», - сказал он.
Вице-премьер не предоставил других деталей.
Как сообщал УНИАН, в начале ноября представитель Еврокомиссии Ферран ТАРРАДЕЛЛАС ЭСПУНИ сообщил УНИАН, что Комиссия и Украина продолжали обсуждение условий для предоставления поддержки по восстановлению и модернизации украинской инфраструктуры по транзиту газа.
Предварительно проведение конференции предусматривалось на середину ноября.
В начале этого года комиссар ЕС по вопросам энергетики Андрис ПИБАЛГС заявил о намерении провести конференцию доноров для привлечения 2,5 млрд. евро для украинской ГТС.