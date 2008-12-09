Украина и ЕС ищут доноров для модернизации ГТС

Украина и Европейский Союз планируют провести конференцию доноров для модернизации украинской газотранспортной сети в марте.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщил сегодня украинским журналистам вице-премьер-министр по вопросам европейской и международной интеграции Григорий НЕМЫРЯ.

«Мы готовим проведение уже в конце марта конференции инвесторов для модернизации газотранспортной сети Украины», - сказал он.

Вице-премьер не предоставил других деталей.

Как сообщал УНИАН, в начале ноября представитель Еврокомиссии Ферран ТАРРАДЕЛЛАС ЭСПУНИ сообщил УНИАН, что Комиссия и Украина продолжали обсуждение условий для предоставления поддержки по восстановлению и модернизации украинской инфраструктуры по транзиту газа.

Предварительно проведение конференции предусматривалось на середину ноября.

В начале этого года комиссар ЕС по вопросам энергетики Андрис ПИБАЛГС заявил о намерении провести конференцию доноров для привлечения 2,5 млрд. евро для украинской ГТС.