В 2017 году продавать газ населению смогут сразу несколько трейдеров - вице-премьер

Об этом в интервью программе "Левый берег с Соней Кошкиной" рассказал вице-премьер-министр Владимир Кистион.

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"Газ для населения сейчас продается только НАК «Нафтогазом». Теперь на рынке будет несколько трейдеров, готовых отпускать газ непосредственно для населения. И цена будет такой, которую предложит трейдер. Хотя есть несколько моментов, которые мы должны решить до конца первого квартала 2017 года. Например, чтобы заработал рынок природного газа, нужно монетизировать выплаты, которые осуществляются за счет государственного бюджета в виде компенсации потребителям - субсидий, льгот и тому подобное", - рассказал Кистион.

Кроме того, по его словам, Кабмин надеется на принятии в целом закона "О рынке электроэнергии" в первом кварте 2017 года, а тем временем правительство готовит нормативные и подзаконные чтобы, чтобы сразу "запустить рынок электроэнергии".