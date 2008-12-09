Президент подпишет в Литве “дорожную карту”

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отбыл с рабочим визитом в Литовскую Республику.

Как сообщает пресс-служба главы государства, во время визита В.ЮЩЕНКО планирует подписать «дорожную карту» развития стратегических отношений между Украиной и Литвой на 2009-2010 годы. В документе выписан алгоритм взаимодействия двух стран на ближайшую перспективу и в первую очередь – поддержка европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Во время визита особое внимание будет уделено энергетическому сотрудничеству между двумя странами. Речь пойдет о сотрудничестве в рамках Евразийского нафтотранспортного коридора на базе практической реализации проекта нафтотранспортного коридора “Одесса-Броды-Плоцк-Гданск” с возможным ответвлением к территории Литвы.

Также будет обсуждаться вопрос создания и наполнения действенными проектами Каспийско-Черноморско-Балтийского энерготранзитного пространства. Планируется обсудить и сотрудничество в сфере электроэнергетики и развития альтернативных источников энергии.

Как отмечает пресс-служба главы государства, украинская сторона заинтересована в переводе в плоскость практического экспертного обсуждения вопроса о возможностях долгосрочного импорта Литвой электроэнергии из Украины.

Во время переговоров также значительное внимание будет уделено вопросам евроатлантической интеграции Украины. В частности, подписание соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, где четко будет зафиксирована перспектива членства Украины в ЕС; проведение прагматического диалога между Украиной и ЕС по поводу введения безвизового режима поездок граждан Украины в ЕС и согласование соответствующей «дорожной карты», реализация которой позволит достичь этой цели.

Отдельным пунктом повестки дня станет вопрос упрощения визового режима для украинских граждан.

Также пойдет речь об обеспечении последовательного движения Украины к вступлению в НАТО.