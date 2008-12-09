«Газпром»: Переговоры с Украиной далеки от соглашения

Переговоры ОАО «Газпром» с Украиной относительно погашения долгов и будущих цен на газ все еще далеки от достижения соглашения.

Об этом заявил заместитель председателя правления «Газпрома» Александр МЕДВЕДЕВ в интервью Financial Times, передает Би-Би-Си.

При этом он выразил надежду, что дело удастся довести до конца еще в этом году.

Напомним, 25 ноября НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Газпром" договорились о погашении до 1 декабря 2008 года задолженности за газ, поставленный в Украину в сентябре, и части долга за октябрь.

По оценке российской стороны, задолженность "Нафтогаза" за газ, поставленный в сентябре, октябре и ноябре 2008 года, с учетом пени и штрафов составляет 2,4 млрд. долл.

По состоянию на 16:00 2 декабря 2008 года НАК «Нафтогаз Украины» погасил 268,7 млн. долл. задолженности за газ перед компанией RosUkrEnergo AG (Швейцария).

2 декабря "Нафтогаз Украины" попросил "Газпром" об отсрочке расчетов по газовому долгу за сентябрь и частично за октябрь. По словам официального представителя российского холдинга Сергея КУПРИЯНОВА, долг за поставки газа в сентябре украинская сторона не оплатила.

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ не исключил возможности использования судебных процедур для взыскания долгов с украинских компаний, покупающих российский газ.

После погашения долга стороны продолжат переговоры о реализации положений межправительственного меморандума о сотрудничестве в газовой сфере от 2 октября 2008 года.

Долг накоплен по контракту на поставку газа между "Нафтогазом" и компанией RosUkrEnergo, который был заключен 14 марта 2008 года. В настоящее время RosUkrEnergo продает газ "Нафтогазу" по 179,5 долл. за тыс. куб. м. В Украину поставляется среднеазиатский газ.