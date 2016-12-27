Путин запустил газ из России в оккупированный Крым

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал в ходе видеомоста Москва-Симферополь.

Заявляется, что общая протяженность газопровода составляет 358,7 км, включая двухниточный переход через озеро Тузла и Керченский пролив, а также газопровод-отвод на Симферополь протяженностью 27,3 км.

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"Это еще одно очень важное решение для развития Крыма на длительную перспективу. Имею в виду, что поступление российского магистрального газа на Крымский полуостров позволит нам создать совершенно новую обстановку с точки зрения развития всего экономического комплекса, развития в социальной сфере Крыма и Севастополя", - сказал Путин.

Он добавил, что на базе поступающего газа в оккупированный Крым на полуострове в 2017–2018 гг. будут построены две электростанции мощностью по 470 мегаватт, которые закроют текущие потребности полуострова в электроэнергии.

По его словам, за четыре года в аннексированном Крыму должно быть построено и реконструировано 70 км магистральных газопроводов и 2,5 тыс. км межпоселковых газопроводов, а также восемь газоперекачивающих станций.