Поставки нефти на НПЗ снизились

Поставки нефти на украинские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), по оперативным данным, в январе-ноябре т.г. сократились на 26,2% по сравнению с аналогичным периодом 2007 года – до 8759,5 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.

По его данным, поставки украинской нефти в январе-ноябре на украинские НПЗ увеличились на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом 2007 года – до 2619,0 тыс. тонн.

В январе-ноябре украинские НПЗ переработали 8863,4 тыс. тонн нефти, что на 25,8% меньше, чем за аналогичный период 2007 года.

Как сообщал УНИАН, в 2007 году поставки нефти на украинские НПЗ сократились на 6% по сравнению с 2006 годом – до 12 млн. 618,4 тыс. тонн. Поставки украинской нефти в 2007 году на украинские НПЗ увеличились на 1,3% по сравнению 2006 годом – до 2 млн. 810,3 тыс. тонн. В 2007 году украинские НПЗ переработали 12 млн. 804,5 тыс. тонн нефти, что на 4,3% меньше, чем в 2006 году.

Справка УНИАН. В Украине работают шесть нефтеперерабатывающих заводов общей мощностью переработки 51,11 млн. тонн нефти в год. Три НПЗ – Одесский НПЗ («ЛУКОЙЛ»), Лисичанский (ТНК-ВР) и Кременчугский («Нафтогаз Украины»), по данным Антимонопольного комитета Украины, контролируют 66% украинского рынка бензинов и 51% рынка дизельного топлива.