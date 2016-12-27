Суд ЕС приостановил доступ "Газпрома" к OPAL

Суд Евросоюза приостановил действие решения Еврокомиссии в отношении увеличения доступа российского «Газпрома» к трубопроводу OPAL, который дает возможность российской компании увеличить поставки газа в Европу в обход Украины. Об этом сообщил гендиректор польской газовой компании PGNiG Петр Возняк, передает ZN.UA

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Как передает агентство Bloomberg со ссылкой на решение суда, принятое 23 декабря, ожидается, что оно будет опубликовано до конца года.

Тем временем "Газпром" уже нарастил физическую загрузку OPAL до 86%.

Напомним, правительство Польши обжаловал в Европейском суде решение Еврокомиссии (ЕК) о расширении доступа "Газпрома" к трубопроводу Opal.

В Польше считают, что разрешение «Газпрома» увеличить поставки в обход Украины противоречит нормам диверсификации источников энергии. Польское правительство просит приостановить действие постановления.

Как сообщал УНИАН, в конце октября Еврокомиссия разрешила российскому газовому монополисту "Газпрому" принять участие в тендере на использование 50% дополнительных мощностей немецкого газопровода OPAL - крупнейшего немецкого газопровода, что позволяет соединить газотранспортные мощности Германии с российским газопроводом "Северный поток" и обойти Украину.

В случае, если окончательное решение будет в пользу "Газпрома", это приведет к финансовым потерям нашей страны как одного из ключевых транзитеров газа в Европу в размере не менее 290-320 миллионов долларов в год, а транзит сократится на 10-11 миллиардов кубометров топлива в год.