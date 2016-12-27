Еврокомиссия ответит на вопросы Суда ЕС, который приостановил действие решения о дополнительном доступе "Газпрома" к OPAL

Однако в ЕК убеждены, что решение предоставить такой доступ полностью соответствует требованиям Третьего энергетического пакета, сообщили собственному корреспонденту УНИАН в Европейской комиссии.

"Комиссия в соответствии с процедурами Общего суда Европейского Союза ответит на поставленные вопросы в свое время. Решение Комиссии было принято на основе строгих правил, процедур и сроков, в рамках действующих правил и особенностей рынка. Комиссия уверена, что ее решение находится в полном соответствии с Третьим энергетическим пакетом (который разграничивает политику добычи, покупки и поставки газа – УНИАН)", - заявили в ЕК.

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Вместе с тем, в Еврокомиссии отказались говорить о сути принятого судом решения.

Напомним, на пресс-конференции в Польше гендиректор польской газовой компании PGNiG Петр Возняк сообщил, что Суд ЕС приостановил действие решения Еврокомиссии относительно увеличения доступа российского «Газпрома» к трубопроводу OPAL, что дает возможность российской компании увеличить поставки газа в Европу в обход Украины. Ранее польская сторона обратилась в Суд ЕС с соответствующим иском к ЕК.