Кабмин сегодня рассмотрит реструктуризацию долгов ОПЗ перед "Нафтогазом"

Кабинет министров Украины на своем заседании в среду, 28 декабря, планирует рассмотреть в общей сложности более двух десятков вопросов, в числе которых - концепция развития газодобывающей отрасли, вопросы реструктуризации долга Одесского припортового завода перед государственным энергохолдингом "Нафтогаз Украины", объем которого превысил 500 миллионов гривень, а также порядок введения специальных пошлин на импорт легковых автомобилей из ЕС.

Об этом говорится в повестке дня работы правительства.

Кроме того, министры утвердят перечень продукции, подлежащей государственному контролю, рассмотрят возможность обеспечения кредита для Фонда гарантирования вкладов, примут перечень товаров, экспорт и импорт которых подлежит квотированию и лицензированию в 2017 году.

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Также в повестке дня - внесение изменений в бюджет Пенсионного фонда на 2016 год, утверждение финансовых планов "Объединенной горно-химической компании" и госхолдинга "Центрэнерго" на 2016 год и внесение изменений в устав государственного "Укрэксимбанка".

Помимо этого, Кабмин планирует рассмотреть и утвердить проекты законов о внесении изменений в Таможенный кодекс в части усовершенствования транзитных процедур, а также внесении изменений в Налоговый кодекс в части налогообложения предприятий, предоставляющих коммунальные услуги.

Заседание правительства начнется в 11.00.