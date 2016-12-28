Правительство утвердило концепцию развития газодобывающей отрасли до 2020 года

Кабинет министров Украины утвердил концепцию развития газодобывающей отрасли Украины на период до 2020 года, предполагающую наращивание объемов добычи топлива до 27 миллиардов кубометров в год, что полностью обеспечит потребность страны в этом виде энергоресурсов.

Соответствующее решение было принято на очередном заседании правительства.

"Решение принято", - сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Ключевая цель концепции - 27 млрд куб. м украинского газа в год до 2020 года. Это позволит укрепить энергетическую безопасность государства и уменьшит зависимость от импорта газа. У нас есть потенциал полностью обеспечить себя газом собственной добычи», - прокомментировал решение правительства в соцсети Facebook вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион, в сферу ответственности которого, в частности, входит топливно-энергетический комплекс страны.

Он напомнил, что запасы газа в Украине оцениваются в более чем 900 млрд кубометров газа, однако темпы добычи не позволяют нашей стране в полной мере воспользоваться данным потенциалом.

"Украина входит в тройку стран Европы с самыми большими запасами газа, однако мы добываем только 2% от разведанных запасов. Поэтому концепция предусматривает, что почти половина добычи будет обеспечена благодаря введению новых скважин на действующих и новых месторождениях, а также с применением интенсификации производства", - написал вице-премьер, добавив, что уже разработаны и зарегистрированы необходимые законопроекты, наработаны изменения в ключевые правительственные акты, которые должны быть приняты в ближайшее время.

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Как сообщал УНИАН, в начале сентября Гройсман заявил, что Украина, в случае успешной реализации программы наращивания собственной добычи газа, рассчитывает отказаться от импорта топлива к 2020 году.

Добыча природного газа в Украине за 2015 год сократилась по сравнению с 2014 годом на 3,1% - до 19,2 миллиарда кубометров.

Крупнейшая в стране газодобывающая госкомпания "Укргазвыдобування" в 2015 году по сравнению с предыдущим годом сократила добычу природного газа на 3,8%, или на 572 миллионов кубометров, - до 14,528 миллиарда кубометров с 15,1 миллиарда кубометров.

При этом в госкомпании заявили о начале реализации программы "20/20", которая предполагает наращивание объемов добычи до уровня 20 миллиардов кубометров газа в 2020 году.