Землетрясение в Румынии не повлияло на работу Южно-Украинской АЭС – "Энергоатом"

Землетрясение магнитудой 5,6 балла, которое произошло ночью 28 декабря в Румынии и которое ощущалось в Украине, не оказало влияния на работу Южно-Украинской АЭС в Николаевской области, сообщает пресс-служба Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом".

"Землетрясение, которое произошло в 1 час 20 минут 28 декабря в Румынии и которое ощутили несколько регионов Украины, на работу энергоблоков Южно-Украинской АЭС не повлияло", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на энергоблоках станции не было выявлено нарушений в результате этого землетрясения.

"Оборудование работает в штатном режиме. Радиационный фон на промплощадке и в санитарно-защитной зоне не изменился и соответствует показателям естественных фоновых значений, замеренных до пуска станции", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, оборудование системы сейсмометрического контроля АЭС зафиксировало незначительные колебания земной коры, значение которых было гораздо ниже порогового значения для установок срабатывания аварийной защиты реакторной установки.

"Согласно проекту, аварийная защита, приводящая к автоматическому останову реакторной установки, на энергоблоках Южно-Украинской АЭС срабатывает при землетрясении магнитудой 6 баллов", - добавили в пресс-службе.

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Как сообщал УНИАН, в августе 2016 года в Запорожской области было зафиксировано землетрясение, которое, по информации "Энергоатома", не вызвало нарушений и в целом не повлияло на работу Запорожской АЭС.

Справка УНИАН. Южно-Украинская АЭС расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск Николаевской области и является обособленным подразделением ГП НАЭК "Энергоатом". Входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса.

В состав энергокомплекса входят: Южно-Украинская АЭС (3 атомных энергоблока ВВЭР-1000 суммарной мощностью 3000 МВт), Александровская ГЭС на реке Южный Буг (2 гидроагрегата, суммарная мощность 11,5 МВт) и Ташлыкская ГАЭС (в эксплуатацию введена первая очередь: 2 гидроагрегата общей электрической мощностью в генераторном режиме 320 МВт, в стадии строительства вторая очередь – гидроагрегат №3).