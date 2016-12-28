"Газпром" продолжает нарушать контрактные обязательства по транзиту газа – "Укртрансгаз"

Российский газовый монополист "Газпром", поставляющий природный газ в страны ЕС через территорию Украины, продолжает нарушать условия транзитного контракта, не придерживаясь установленного значения давления газа, снижая его на входе в украинскую газотранспортную систему на восточной границе.

Об этом в соцсети Facebook сообщил пресс-секретарь госкомпании-оператора ГТС "Укртрансгаз" Максим Белявский.

"Газпром" продолжает нарушать контрактные давления: на российской станции "Суджа" зафиксировано его резкое снижение на 9% от нормы", - говорится в сообщении.

По данным "Укртрансгаза", несмотря на такие нарушения со стороны "Газпрома", Украина продолжает выполнять транзитную заявку и обеспечивать необходимые давления на западной границе.

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Как сообщал УНИАН, ранее национальный нефтегазовый холдинг "Нафтогаз Украины" заявлял о систематических нарушениях "Газпромом" условий транзитного контракта по обеспечению минимально допустимого давления газа на входе в украинскую ГТС. В "Нафтогазе" предположили, что российская компания не в состоянии стабильно поддерживать давление в системе на необходимом уровне из-за неудовлетворительного состояния части российской газотранспортной инфраструктуры.

В середине декабря "Укртрансгаз" сообщал, что из 30 дней ноября контрактное давление на газоизмерительной станции "Писаревка" выдерживалось только 12 дней, а на станции "Суджа" оно стабильно было ниже контрактных условий.

Согласно транзитному контракту между Украиной и Россией, "Газпром" обязан ежегодно прокачивать через территорию Украины не менее 110 миллиардов кубометров природного газа. В январе-ноябре 2016 года транзит вырос на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 73,5 миллиарда кубометров.