Нефть вновь заметно подешевела

Цены мирового рынка на нефть по итогам торгов 9 декабря 2008 г. на ведущих нефтяных биржах заметно понизились, передает РБК.

Официальные цены нефтяных фьючерсов ближайшего месяца поставки составили:

- в Лондоне на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 41,53 (-1,89) долл./барр.; - в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 42,07 (-1,64) долл./барр.

Снижение произошло на фоне новых опасений относительно спроса, развеяв надежды на продолжение роста, наблюдавшегося в понедельник. Кроме того, участники рынка опасаются дальнейшего углубления рецессии мировой экономики.

Напомним, что в понедельник цена за баррель резко пошла вверх в связи с ожиданиями сокращения добычи в странах Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК). Заседание картеля, на котором, как уверены многие эксперты, будет принято решение сократить нефтедобычу, состоится 17 декабря в Алжире.