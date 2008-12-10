Россия снизила экспортную пошлину на нефть

Сегодня вступило в силу постановление правительства РФ от 26 ноября 2008 г., которым утверждены ставки вывозных таможенных пошлин на нефть сырую и нефтепродукты, передает РБК.

Согласно документу, в России размер экспортной пошлины на нефть составляет 192,1 долл. за тонну. При этом пошлина на светлые нефтепродукты составляет 141,8 долл. за тонну, на темные - 76,4 долл. за тонну.

Настоящее постановление, вступившее в силу спустя 10 дней после официального опубликования, применяется к правоотношениям, возникшим с 1 декабря 2008 года.

Ранее, с 1 ноября 2008 г., в РФ действовала экспортная пошлина на нефть в размере 287,3 долл./т. Ставка пошлины на светлые нефтепродукты составляла 205,9 долл./т, на темные - 110,9 долл./т.