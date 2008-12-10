ВБ: Цена на нефть в 2009 г составит 75 долл.

Средняя цена на нефть в 2009 году составит 75 долл. за баррель. Такой прогноз содержится в докладе Всемирного банка «Глобальные экономические перспективы – 2009», передает «Прайм-ТАСС».

Мировой ВВП в 2008 году вырастет на 2,5%, а в 2009 г – на 0,9%. В развивающихся странах темпы экономического роста снизятся и составят в 2009 году 4,5% по сравнению с 7,9% в 2007 году, а в странах с высоким уровнем доходов будет наблюдаться отрицательный рост экономики.

По прогнозам ВБ, объемы мировой торговли сократятся в 2009 году на 2,1%, что означает существенное снижение экспорта из развивающихся стран.