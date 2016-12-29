"Нафтогазу" следует избавиться от нефтедобывающих активов в Египте – Коболев

Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" следует избавиться от своих нефтедобывающих активов в Египте, поскольку они являются неприбыльными.

Об этом на встрече с журналистами 28 декабря заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Его (нефтедобывающий бизнес в Египте) можно развивать, а можно из него выходить… Я считаю, что из него нужно выходить", - сказал Коболев, добавив, что на сегодня этот бизнес не приносит холдингу прибыли.

Также он отметил, что "Нафтогаз" рассматривал вариант продажи иностранного нефтедобывающего бизнеса, но для этого не нашлось потенциальных покупателей.

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Как сообщал УНИАН, согласно отчету холдинга за 2015 год, в прошлом году нефтедобывающая компания Petrosannan Company, доля в которой принадлежит дочерней компании "Нафтогаза" - "Закордоннафтогазу", нарастила показатели добычи сырья в 2015 году, по сравнению с 2014 годом, на 20,7% по нефти, добыв 318 тысяч тонн, и в 3,8 раза по газу, получив 192 миллионов кубометров "голубого" топлива.

В 2015 году в Египте в рамках совместного проекта было завершено бурение 6 скважин и начато строительство трубопроводов, которые позволят Petrosannan Company реализовать добытый газ.

В конце марта 2016 года Коболев сообщил, что "Нафтогаз" хочет сократить затраты на свой нефтедобывающий актив в Египте из-за низких цен на нефть. Тогда же он заявлял, что не видит целесообразности в том, чтобы продавать зарубежную компанию при действующей конъюнктуре мировых цен на нефть.

Справка УНИАН. Проект по разведке и добычи углеводородов в Египте осуществляется "Нафтогазом Украины" с 2007 года, в рамках концессионного соглашения между Египтом, "Нафтогазом" и "Египетской генеральной нефтяной корпорацией". С 2012 года этими проектами руководит совместная компания Petrosannan Company. В 2015 году компания осуществляла разведку залежей нефти и газа в Восточной и Западной пустынях Египта.

Согласно отчету холдинга за 2015 год, общие подтвержденные и вероятные запасы сырья, которыми оперирует "Закордоннафтогаз" в Египте составляют 1,1 миллиона тонн нефти и 599,6 миллиона кубометров газа.