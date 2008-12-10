Одесский НПЗ в ноябре переработал 235,7 тыс. тонн нефти

ОАО «ЛУКОЙЛ-Одесский нефтеперерабатывающий завод» (Одесса) в ноябре т.г. переработал 235,7 тыс. тонн нефти, а всего с момента запуска завода после реконструкции (март 2008 года) – 1 млн. 830 тыс. тонн нефти.

Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.

В ноябре Одесский НПЗ произвел 30,8 тыс. тонн бензина, 84,7 тыс. тонн дизельного топлива и 53,8 тыс. тонн мазута. В ноябре на предприятие поступило 235,4 тыс. тонн нефти.

Как сообщал УНИАН, 18 апреля т.г. Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО принял участие в церемонии запуска после реконструкции Одесского НПЗ, в реконструкцию и модернизацию которого вложено свыше 200 млн. долл.

Напомним, ОАО «ЛУКОЙЛ», которое владеет ОАО «ЛУКОЙЛ-Одесский НПЗ», в июле 2005 года остановило Одесский нефтеперерабатывающий завод для широкомасштабной модернизации до 2009 года. После завершения реконструкции Одесский НПЗ в октябре 2007 года получил первые 51,5 тыс. тонн нефти, из которых переработал 12,2 тыс. тонн и произвел 7,8 тыс. тонн мазута. Однако из-за технологических проблем НПЗ приостановил запуск.

Переработка возобновилась в марте 2008 года.

Проведенная модернизация предприятия открыла возможность увеличить глубину переработки нефти с 56,02% (в 2004 г.) до 78%, нарастить на 2% отбор светлых нефтепродуктов и выпуск вакуумного газойля, уменьшить производственные потери на 0,56%. Модернизация завода позволила выпускать бензин по стандарту Евро-3, дизельное топливо – по стандарту Евро-4.

В результате реализации второго этапа реконструкции Одесского НПЗ, который планируется проводить без остановки производства, глубина переработки сырья возрастет до 96%, а выход светлых нефтепродуктов – до 74%.

После введения НПЗ в эксплуатацию планируется ежемесячно перерабатывать до 250 тыс. тонн нефти, что позволит получать до 120 тыс. тонн топлива.

Инвестиционная программа развития и технического переоборудования НПЗ до 2013 года предусматривает приведение качества получаемого топлива к уровню требований мировых стандартов, оно должно соответствовать европейским экологическим нормам. Глубину переработки нефти планируется увеличить до 85-90%. Также программой запланировано сокращение выбросов вредных отходов производства путем внедрения новых прогрессивных технологий, оборудования, материалов и повышения уровня автоматизации управления техпроцессами.

Справка УНИАН. Одесский НПЗ способен ежегодно перерабатывать 2,8 млн. тонн нефти. С 2000 года завод принадлежит российской нефтяной компании «ЛУКОЙЛ». Компании "ЛУКОЙЛ" принадлежат 6 нефтеперерабатывающих заводов в России и за рубежом: в Украине, Болгарии и Румынии. Их совокупная мощность составляет 14 млн. тонн нефти в год.