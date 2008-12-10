ЛИНИК сократил переработку нефти

Лисичанский нефтеперерабатывающий завод (ЗАО «ЛИНИК», г. Лисичанск, Луганская обл.), по оперативным данным, в январе-ноябре т.г. сократил переработку нефти на 28,4% по сравнению с аналогичным периодом 2007 года – до 3 млн. 708,1 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.

Согласно сообщению, поставки нефти в январе-ноябре на Лисичанский НПЗ сократились на 25,8% по сравнению с аналогичным периодом 2007 года – до 3 млн. 847,2 тыс. тонн.

В январе-ноябре Лисичанский НПЗ сократил производство бензина на 27,1% по сравнению с аналогичным периодом 2007 года – до 1302,1 тыс. тонн, дизельного топлива – на 27,4% – до 1119,0 тыс. тонн, мазута – на 31,2% – до 914,9 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, в 2007 году Лисичанский НПЗ увеличил переработку нефти на 14,7% по сравнению с 2006 годом – до 5,651 млн. тонн.

Справка УНИАН. Лисичанский НПЗ (Луганская обл.) – второй по мощности завод в Украине, способный ежегодно перерабатывать 16 млн. тонн нефти. Завод принадлежит российско-британскому холдингу "ТНК-ВР".

ЗАО «ЛИНИК», которое является собственником производственных мощностей Лисичанского НПЗ, входит в группу компаний "ТНК-ВР" в Украине.

"ТНК-ВР" – международный вертикально интегрированный холдинг, который входит в десятку крупнейших частных нефтяных компаний в мире по объемам добычи нефти.

Компания была образована в 2003 году в результате слияния нефтяных и газовых активов компании ВР в России и нефтегазовых активов консорциума Альфа, Аксесс/Ренова (ААР).

Управляющим центром "ТНК-ВР" в Украине является ООО «ТНК-ВР Коммерс», на которое также возложены функции по оптовой торговле нефтепродуктами. Переработку нефтяного сырья и производство продукции обеспечивает ЗАО «ЛИНИК». Розничной торговлей нефтепродуктами занимается СП ООО «Кершер".