Гройсман призвал руководителей Минэнергоугля обеспечить спокойное прохождение новогодних праздников

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал руководителей Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, а также глав государственных энергохолдингов обеспечить спокойное прохождение новогодних и рождественских праздников.

Как сообщили в пресс-службе правительства, об этом Гройсман сказал в ходе заседания Антикризисного энергетического штаба.

"Сегодня нужно четко обсудить вопрос: газ, электроэнергия, уголь, потребление, все логистические вопросы, проблемные вопросы, которые могут возникнуть, чтобы вовремя принимать необходимые решения. Для меня важно, чтобы люди были со светом, электроэнергией, теплом, в уюте, спокойствии. И это ваша непосредственная обязанность, которую надо выполнять", - цитирует Гройсмана пресс-служба.

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Глава правительства призвал также местные власти и Госрегулятор дать четкий сигнал облэнерго провести новогодние праздники должным образом, не оставляя людей один на один со своими проблемами. "Настаиваю на том чтобы работа была организована таким образом, чтобы было тепло, светло и без внештатных ситуаций", - сказал Гройсман.

Ранее в правительстве отмечали, что страна обеспечена достаточным количеством ресурсов для прохождения всего отопительного сезона и будет работать системно даже в условиях пиковых нагрузок.