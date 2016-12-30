Транзит газа через Украину снизился на 19% из-за увеличения загрузки OPAL - "Нафтогаз"

Транзит природного газа из России через территорию Украины в страны Европы с 22 по 28 декабря снизился на 19% в следствии принятия Европейской комиссией решения о расширении доступа "Газпрома" к газопроводу OPAL, сообщила пресс-служба Национальной нефтегазовой компании "Нафтогаз Украины".

"Согласно данным Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG), с 22 декабря "Газпром" значительно нарастил объемы транспортировки газа через газопровод "Северный поток". Почти все дополнительные объемы прошли через газопровод OPAL. При этом объем транзита через Украину за это время значительно сократился, а ежедневный общий объем поставок газа в Европу двумя маршрутами фактически не менялся", - говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что с 22 декабря объемы транспортировки газа по маршруту "Северный поток" - OPAL" выросли с 57,1 миллиона кубометров до 80,5 миллиона кубометров в сутки (рост на 41%). В результате, "Газпром" нарастил физическое загрузки газопровода OPAL с 50% до более 80% его мощности.

"За это время объемы транспортировки газа через украинскую ГТС в направлении Словакии уменьшились с 148,9 миллиона кубометров до 120,8 миллиона кубометров в сутки (-19%). Суточный объем газа, который был транспортирован по украинскому маршруту и маршруту Северный поток-OPAL 22 и 28 декабря фактически не изменился 206 миллионов кубометров против 201,3 миллиона кубометров (-2%)", - говорится в сообщении

В компании отметили, что данные ENTSOG позволяют предположить взаимосвязь между увеличением использования OPAL и уменьшением транзита через территории Украины и Словакии. "Это ставит под сомнение утверждение о том, что решение Еврокомиссии о расширении доступа "Газпрома" к OPAL и отступление от стандартного европейского законодательства не приведут к уменьшению объемов транзита российского газа через территорию Украины", - сказано в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, транзит российского газа в страны Европейского Союза через территорию Украины за 2015 год увеличился по сравнению с 2014 годом на 8% - до 67,1 миллиарда кубометров, за 2014 год снизился по сравнению с 2013 годом на 29,1% - до 59,4 миллиарда кубометров.

За январь-ноябрь 2016 года транзит газа вырос на 22% – до 73,5 миллиарда кубометров.

Ранее "Нафтогаз Украины" сообщил, что решение Еврокомиссии о предоставлении "Газпрому" доступа к 30% мощностей газопровода OPAL (при имеющихся уже 50%), которое позволяет объединить мощности "Северного потока" с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы в обход Украины, приведет к финансовым потерям нашей страны как одного из ключевых транзитеров газа в Европу в размере не менее 290-320 миллионов долларов в год, а транзит сократится на 10-11 миллиардов кубометров топлива в год.

По данным польской нефтегазовой компании PGNiG, 27 декабря суд Европейского Союза приостановил решение о доступе "Газпрома" к OPAL.

По данным компании-оператора газотранспортной системы "Укртрансгаз", с 31 декабря 2015 года по 24 декабря 2016 года через Украину было транспортировано 80,07 миллиарда кубометров газа.