СМИ: Российские хакеры совершили атаку на электросеть в США

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на американских чиновников, передает РБК.

Утверждается, что удалось найти следы, которые указывают на причастности хакерской группировки «Степь гризли», которую ранее ФБР связывало с различными кибератаками на территории США.

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Источники The Washington Post, в том числе и сотрудник вашингтонской администрации, пока не выяснили, с какой целью хакеры атаковали электрораспределительную сеть в Вермонте. По одной из версий целью кибератаки было выяснить, насколько далеко хакеры могут пойти в своих действиях.

Ранее ФБР и другие американские ведомства обнаружили код, который использует «Степь гризли» в транспортной и банковской сферах.

The Washington Post утверждает, что в 2015 году российских хакеров уже подозревали в атаке на электросети в Украине. Речь идет об отключении электроэнергии в некоторых районов Киева. Однако никаких подтверждений того, что кибератаки была проведена именно с территории России, получено не было.