"Нафтогаз" получил $500 миллионов кредита под гарантию Всемирного банка

Об этом сообщила пресс-служба энергохолдинга.

«НАК «Нафтогаз Украины» подписал кредитное соглашение с Citi и Deutsche банками на получение деноминированной в евро возобновляемой кредитной линии для закупки газа в сумме эквивалентной 500 млн долл. Данная кредитная линия обеспечивается гарантией Всемирного банка, что в свою очередь обеспечивается государственной гарантией в рамках доформирования энергетического фонда», - говорится в сообщении.

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По данным пресс-службы, данная кредитная линия будет предоставлена «Нафтогазу» на четыре года. Так, первые два года будут выделены на закупку газа, после чего в течение оставшихся двух лет будет осуществляться погашение кредита.

Согласно сообщению, кредитная линия позволит энергохолдингу сменить форму оплаты за купленный газ на оплату после поставки с предоплаты. Подтверждением такого вида оплаты для поставщиков будут служить аккредитивы, которые будут выпускаться Citi и Deutsche банками и при осуществлении оплаты превращаться в кредиты. «Нафтогаз» будет погашать эти кредиты в течение двенадцати месяцев с момента их получения. Всемирный банк гарантирует возврат этих кредитов международным коммерческим банкам.

Пресс-служба добавила, что «Нафтогаз» сможет воспользоваться этой кредитной линией для закупки газа как на западном, так и на восточном направлении.

Отмечается, что эта кредитная линия поможет энергохолдингу продолжить положительную историю отношений с международными коммерческими банками.

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«Эта программа - результат двенадцатимесячной кропотливой работы. Эти средства помогут «Нафтогазу» обеспечить стабильные поставки газа украинским потребителям в течение этой зимы», - цитирует пресс-служба председателя правления энергохолдинга Андрея Коболева.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября Кабинет министров Украины одобрил предоставление «Нафтогазу» государственных гарантий в размере порядка 500 млн долл. для привлечения кредита Всемирного банка.

18 октября совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил гарантию на 500 млн долл. предоставленную Международным банком реконструкции и развития (МБРР). После этого, 19 октября, Всемирный банк опубликовал сообщение о предоставлении гарантии на 500 млн долл. «Нафтогазу Украины» для улучшения коммерческих и финансовых возможностей закупки газа.

2 ноября Кабмин уполномочил министра финансов Александра Данилюка на подписание договора о гарантии возмещения кредита на закупку газа между Украиной и МБРР (является структурой Всемирного банка) на 500 млн долл.

В начале ноября «Нафтогаз Украины» заявлял, что рассчитывает к декабрю подписать со Всемирным банком кредитные гарантии на 500 млн долл. для закупки природного газа для прохождения отопительного периода 2016-2017 годов.