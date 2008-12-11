Цена на нефть выросла

Цена на нефть 10 декабря выросла на фоне слухов о том, что Саудовская Аравия - крупнейший экспортер нефти - в январе может значительно сократить добычу черного золота, сообщает MarketWatch.

По итогам торгов на NYMEX январские фьючерсы на поставку нефти марки WTI подорожали на 1,45 долл. до 43,52 долл. за баррель, передает k2kapital.

ОПЕК, столкнувшаяся со снижением цен а нефть более чем на 100 долл. за баррель с июля, уже согласовала уменьшение добычи приблизительно на 2 млн. баррелей. Сейчас ее члены призывают к новому сокращению производства во время саммита 17 декабря в Алжире.

Россия заявила, что озвучит свои предложения о регулировании добычи нефти к этой встрече.

По прогнозу EIA, мировой спрос на нефть в 2008 году сократится на 50 тыс. баррелей в сутки, а в 2009 году - на 450 тыс. баррелей, причем лидировать здесь будут Соединенные Штаты, крупнейший в мире потребитель "черного золота". В США спрос на нефть снизится на 1,2 млн. баррелей в сутки в 2008 году и на 200 тыс. баррелей в сутки в 2009 году.

В ОПЕК входят 13 государств - Алжир, Ангола, Эквадор, Индонезия, Иран, Ирак, Кувейт, Ливия, Нигерия, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ и Венесуэла. На эти страны приходится около 40% мировых поставок нефти.

Доля России в мировой добыче нефти превышает 10%.