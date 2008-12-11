Киев и ЕС согласуют план модернизации ГТС

Эксперты Украины и ЕС планируют согласовать бизнес-план модернизации украинской газотранспортной системы в январе.

Об этом заявил в интервью проекту “УНИАН – Новости ЕС” вице-премьер-министр Украины по делам европейской и международной интеграции Григорий НЕМЫРЯ.

“Его подготовка (бизнес-плана – УНИАН) продвигается успешно, и в конце января он должен быть согласован на уровне экспертов Еврокомиссии, Министерства топлива и энергетики Украины и «Нафтогаза», - сказал он.

Кроме того, по словам вице-премьера, необходимо окончательно разработать процедуры использования средств, собранных во время донорской конференции, которая должна состояться в марте.

“Здесь есть правовые аспекты, управленческие аспекты, аспекты собственности, и многие другие, которые сейчас обсуждаются”, - сказал Г.НЕМЫРЯ.

Как сообщал УНИАН, в начале ноября представитель Еврокомиссии Ферран ТАРРАДЕЛЛАС ЭСПУНИ сообщил УНИАН, что Комиссия и Украина продолжали обсуждение условий предоставления поддержки по восстановлению и модернизации украинской инфраструктуры по транзиту газа.

Предварительно проведение конференции предусматривалось в середине ноября.

В начале этого года комиссар ЕС по вопросам энергетики Андрис ПИБАЛГС заявил о намерении провести конференцию доноров для привлечения 2,5 млрд. евро для украинской ГТС.