Прибыль Лукойл выросла в 1,7 раза

Чистая прибыль НК "ЛУКОЙЛ" по US GAAP за 9 месяцев 2008 г. выросла в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2007г. и составила 10,765 млрд долл., сообщает РБК.

При этом выручка ЛУКОЙЛа от реализации за отчетный период увеличилась на 56,3% - до 89,265 млрд долл.

Операционные расходы компании за 9 месяцев увеличились на 31,54% и составили 5,88 млрд долл.

За 9 месяцев 2008 г. компания заплатила 31,1 млрд долл. налогов, что на 60,4% больше, чем за аналогичный период 2007 года.

Напомним, по итогам 2007 г. чистая прибыль ЛУКОЙЛа по US GAAP выросла на 27% - до 9,51 млрд долл. против 7,48 млрд долл. в 2006 году. Выручка от реализации увеличилась на 21% - до 81 млрд 891 млн долл.

Справка УНИАН. ЛУКОЙЛ - одна из крупнейших независимых нефтяных компаний в РФ.

Уставный капитал НК "ЛУКОЙЛ" -21 млн 264 тыс. 081 руб. 37,5 коп. и разделен на 850 млн 563 тыс. 255 обыкновенных акций.

В настоящий момент глава компании Вагит Алекперов является крупнейшим акционером ЛУКОЙЛа (20,6%), 9,25% принадлежит вице-президенту компании Леониду Федуну. Еще 20% акций ЛУКОЙЛа принадлежит ConocoPhillips.

ЛУКОЙЛ в 2007 г. добыл 96,6 млн. т нефти, что на 1,5% больше, чем в 2006 г., в том числе дочерние компании добыли 94,1 млн т (рост на 2,9%). Добыча газа группой "ЛУКОЙЛ" выросла в 2007 г. на 2,5% - до 13,9 млрд куб. м.

В 2008 г. ЛУКОЙЛ ожидает роста добычи нефти на уровне 1%, газа - 3-4%.

В Украине "ЛУКОЙЛ" с 1999 года владеет Одесским нефтеперерабатывающим заводом - ОАО "ЛУКОЙЛ - Одесский НПЗ".