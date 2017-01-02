"Укртрансгаз" сообщил, сколько газа Украина имела в начале года

Об этом сообщает "Радио Свобода", ссылаясь на оперативную информацию компании «Укртрансгаз», которая эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа (ПХГ).

За более чем два с половиной месяца от начала 13 октября отопительного сезона запасы уменьшились на 2 миллиарда 739 миллионов кубометров или на 18,6%.

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Нынешние запасы на 14,3% ниже прошлогодних, но на 4,6% больше за позапрошлогодние.

Украинский гидрометеорологический центр прогнозирует, что отопительный сезон, с точки зрения температурных условий, в Украине продлится от 160 до 180 дней.

В НАК «Нафтогаз Украины» считают сформированные в подземных хранилищах запасы газа недостаточны для прохождения отопительного сезона и заявляют, что имеют в своем распоряжении технические возможности для дополнительного импорта на случай суровой зимы. По расчетам компании, на конец отопительного сезона в хранилищах будет оставаться 7 – 8 миллиардов кубометров, при допустимом значении 5 миллиардов кубометров.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» сообщила 31 декабря, что подписала кредитное соглашение с ведущими западными финансовыми учреждениями – Citi и Deutsche Bank. Соглашение предусматривает получение возобновляемой кредитной линии для закупки газа в сумме, эквивалентной 500 миллионам долларов США. Гарантом сделки выступает Всемирный банк.