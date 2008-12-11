Цена нефти ОПЕК немного снизилась

Цена нефтяной "корзины" ОПЕК впервые на текущей неделе немного понизилась, сообщает РБК.

По состоянию на 10 декабря "корзина" ОПЕК подешевела на 25 центов, после того как за предыдущие два дня она повысилась на 1,52 долл. Тем временем цена "корзины" изменилась несущественно и по состоянию на 10 декабря официально составила 37,94 долл./барр.

Напомним, что с 4 декабря с.г. цена нефтяной "корзины" ОПЕК сохраняется ниже отметки 40 долл./барр., а по состоянию на 5 декабря она опустилась до самого низкого своего значения с 4 января 2005г. - 36,67 долл./барр.

Термин "корзина" ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) был введен в официальную лексику нефтяного рынка с 1 января 1987 г. и с тех пор остается одним из главных ценовых индикаторов мирового рынка нефти. "Корзина" является совокупным среднеарифметическим показателем цены нефти, которую поставляют на мировой рынок страны ОПЕК. С марта 2008 г. "корзина" представлена следующими 13 нефтяными марками: Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола); Oriente (Эквадор); Minas (Индонезия), Iran Heavy (Иран), Basra Light (Ирак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Ливия), Bonny Light (Нигерия), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ) и BCF 17 (Венесуэла).

В сентябре с.г. из состава ОПЕК официально вышла Индонезия. Однако до окончания текущего года производимая в этой стране нефть марки Minas будет по-прежнему учитываться при расчете цены нефтяной "корзины".