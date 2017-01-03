Запасы газа в подземных хранилищах Украины за неделю сократились на 2,8% - "Укртрансгаз"
11:15, 03 января 2017Энергетика
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Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) с 24 декабря по 1 января сократились на 2,8%, или на 342 млн куб. м, - до 11,949 млрд куб. м с 12,291 млрд куб. м.
По данным компании, 1 января из хранилищ было отобрано 43,3 млн куб. м газа / Фото УНИАН
Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины госкомпании «Укртрансгаз».
По данным компании, 1 января из хранилищ было отобрано 43,3 млн куб. м газа.
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Как сообщал УНИАН, в сентябре 2016 года правительство утвердило график подготовки Украины к отопительному сезону, а также определило объемы запасов топлива для обеспечения потребителей теплом и электроэнергией. В частности, запасы газа в подземных хранилищах должны составить не менее 17 млрд кубометров. При этом, по оценкам НАК «Нафтогаз Украины», запас газа в 14,5 млрд кубометров является достаточным для прохождения отопительного сезона.
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