Forbes: В 2017 году "Газпром" начинает лоббирование нового трубопровода в Балтийском море

Об этом пишет Кеннет Рапоза в статье "В 2017 году российский "Газпром" начинает лоббирование нового трубопровода в Балтийском море", опубликованной на сайте издания Forbes.

"Газпрому" и его партнерам, в том числе Shell Oil, недавно запретили проложить еще один трубопровод "Северный поток-2", рядом с существующей трубой, после того как антимонопольное ведомство Польши отменило сделку. Польша сказала, что европейские компании, вовлеченные в процесс, получат слишком большую долю рынка в Польше, которая потратила сотни миллионов, инвестируя в сжиженный природный газ в качестве альтернативы "Газпрому".

Но пока работают только альтернативы самого "Газпрома". Раньше Украина была их предпочтительным маршрутом в Европу. Но трудный развод между двумя бывшими советскими приятелями начался в феврале 2014 года и до сих пор не закончился. Украина покупает газ у других стран, добыча газа в стране едва увеличивается на 1% в год. Страна по-прежнему зависит от российского газа, и ее государственная компания "Нафтогаз" получает прибыль от сбора за транзит российского газа в Европу.

Но пока обе стороны страдают от политической нестабильности, альтернатива "Газпрома" (использование "Северного потока") создает дополнительные трудности "Нафтогазу". Украине придется искать другие источники, если она хочет оставаться крупным участником на европейском газовом рынке.

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"Скорость подачи "Северного потока" ясно показывает, что северный коридор для поставок российского газа на европейский рынок пользуется повышенным спросом. И это еще раз подтверждает важность и актуальность утверждения и строительства газопровода "Северный поток-2". Это говорят покупатели", - сказал агентству ТАСС в понедельник глава "Газпрома" Алексей Миллер.

В выходные компания "Нафтогаз" заявила, что подписала соглашение с кредиторами, Citibank и Deutsche Bank, на $ 500 млн в виде кредитов на покупку газа, гарантированных Всемирным банком. Конфиденциально, украинские и европейские инвесторы в сфере нефти и газа говорят, что правительство не предпринимает достаточных мер, чтобы сделать рынок жизнеспособным для независимых производителей. И "Нафтогаз" остается заложником политических игр в столице. Украина страдает от действий России, а Россия тем временем продвигает "Северный поток-2".

В то же время, "Газпром" строит трубопровод "Турецкий поток" с компанией BOTAS Petrolem (Турция). Этот газопровод заменит старую линию "Южный поток" с итальянскими и французскими энергетическими компаниями. Эти сделки были расторгнуты из-за санкций, и не были пересмотрены. Неясно, почему "Северный поток-2" все еще на бумаге, учитывая участие в сделке компаний из антироссийской Германии и Великобритании.

В понедельник агентство Bloomberg сообщило, что в этом году Россия станет первой для инвестиций среди стран с переходной экономикой.

Мы предсказывали это в FORBES Investment Guide еще в декабре 2015 года, утверждая, что Россия – это самая смелая инвестиционная ставка года.

В прошлом году, Market Vectors (RSX) Russia ETF выросли на 44,85%, в то время как Market Vectors Russia Small-Cap (RSXJ) ETF – на 99,4%.