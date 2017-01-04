Нефть резко подешевела на фоне роста экспорта из Ирака

Цены на нефть резко снизились вечером во вторник и продолжают держаться на минимальных отметках за 2 недели в среду на фоне укрепления доллара и новостей, что экспорт из Ирака может превысить изначальные планы, сообщает Росбалт.

С максимумов за 1,5 года на отметке в 58,37 доллара за баррель стоимость Brent в считанные часы рухнула более чем на 3 доллара (5,1%), достигая в моменте 55,3 доллара за бочку.

К 13:52 среды контракты на март торуются по 55,68 доллара за баррель. Сорт WTI подешевел с 55,24 до 52,52 доллара за бочку (4,9%).

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"Такое поведение рынка стало уже традицией - нефть обновила вершины, но не смогла продолжить движение выше и покатилась вниз. Рынок нервничает, потому что неясно, будут ли эти ребята (страны ОПЕК и нефтеэкспортеры вне картеля - ред.) выполнять собственное соглашение о снижении добычи, а также, насколько быстро будет восстанавливаться добыча в США и Канаде", - сказал Bloomberg Джин Макгиллан аналитик Tradition Energy.

Слабым звеном сделки ОПЕК по стабилизации рынка остается Ирак. Премьер-министр страны Хаидер аль-Абади заявил во вторник, что экспорт нефти может превысить изначальные планы из-за позиции курдов, которые отказываются соблюдать квоты.

Спусковым механизмом для коррекции стал в том числе сильный доллар — вместе с нефтью упали фондовые индексы США и другие сырьевые активы, сказал Bloomberg Томас Финлан из Energy Analytics Group.