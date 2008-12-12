«Киевэнерго» прекратит горячее водоснабжение части города

АК «Киевэнерго» заявляет, что вынуждена принять меры по временному прекращению горячего водоснабжения в административные здания, жилые дома зоны теплоснабжения ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.

Как отмечается в сообщении пресс-службы компании, такой шаг обусловлен ограничением газоснабжения АК "Киевэнерго" из-за отсутствия денежных поступлений от КГГА на компенсацию разницы между расходами на производство и тарифом на тепловую энергию.

«При отсутствии денежных поступлений от КГГА компания таким образом имеет единственную возможность сохранить минимальный уровень отопления для киевлян. Если "Киевэнерго" этого не сделает, выйдет из строя оборудование ТЭЦ, от которого зависит не только снабжение тепла и горячей воды киевлянам, но и электроэнергии", - заявил технический директор АК "Киевэнерго" Юрий ГЛАДЫШЕВ.

Компания информирует, что по состоянию на 11 декабря температура теплоносителя от ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 составляет 41°С вместо необходимых по графику 74°С. Невыполнение температурного графика теплоносителя негативно повлияло на качество услуг по горячему водоснабжению и централизованному отоплению. АК "Киевэнерго" в установленном законодательством порядке выполнит перерасчет всем категориям потребителей с учетом сниженной температуры горячей воды.

Руководство "Киевэнерго" неоднократно предупреждало Киевскую городскую государственную администрацию о таких последствиях, как вынужденное прекращение тепло- и водоснабжения потребителям в случае отсутствия лимитов природного газа для компании. Долг "Киевэнерго" перед ДК "Газ Украины" в размере 347 млн. грн. возник по причинам долгосрочного отсутствия компенсаций из городского бюджета расходов компании на производство и снабжение тепла, отмечается в сообщении компании.

"Отключение горячего водоснабжения – сложный технологический процесс, который займет несколько дней. В случае поступления средств, из-за технических особенностей работы оборудования, возобновление снабжения горячей воды тоже будет поэтапным", - заметил Ю.ГЛАДЫШЕВ.

Пока технический совет "Киевэнерго" работает над решением вопросов по избежанию аварийного отключения или разрушения оборудования ТЭЦ.

Согласно информации АК "Киевэнерго", компания в очередной раз направила письмо в КГГА, в котором отметила о необходимости как можно быстрее выделить из городского бюджета средства для АК "Киевэнерго" с целью компенсации разницы в тарифах на тепловую энергию и для получения необходимых лимитов природного газа и обеспечения постоянной работы предприятий компании. Об отключении горячего водоснабжения АК "Киевэнерго", в соответствии с установленным порядком, также предупредила МЧС и все контролирующие и правоохранительные органы.

Справка УНИАН. АЭК «Киевэнерго» (г. Киев) является крупнейшим производителем тепловой энергии и электроэнергии в Украине, компания полностью обеспечивает потребности Киева в электрической и на 70% - в тепловой энергии.

Убыток "Киевэнерго" по итогам 9 месяцев 2008 года составил 278 млн. грн., при этом за такой же период прошлого года этот показатель был 25 млн. грн.

По итогам 9 месяцев 2008 года чистый доход (выручка) от реализации продукции "Киевэнерго" составил 4 млрд. 73 млн. грн.