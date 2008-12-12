Роcсия не исключает вступления в ОПЕК

Президент Дмитрий Медведев не исключает вступления России в Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК), а также сокращения объемов добычи нефти для регулирования цены, передает РИА Новости.

«Я бы хотел сказать, что мы готовы к этому, мы должны защищаться, это наша доходная база - и по нефти, и по газу. Причем такого рода защитные меры могут быть связаны и с уменьшением объемов добычи нефти, и с участием в существующих организациях поставщиков, и с участием в новых организациях, если до этого мы, так сказать, сможем договориться», - сказал Медведев на совещании по вопросам социально-экономического развития Уральского федерального округа.

«Я считаю, мы никаких вариантов для себя закрывать не должны. Это наши национальные интересы. Будем поступать так, как считаем нужным», - заявил Медведев.

При этом он отметил, что страны ОПЕК «довольно активно просят нас просят вести скоординированную политику» по вопросу регулирования цены на нефть.